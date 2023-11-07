الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تخفيضات تصل لـ70%... غرفة القاهرة التجارية تستعد للمشاركة فى الجمعة البيضاء

الملابس الجاهزه
الملابس الجاهزه

قالت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، إن قطاع الملابس الجاهزة يستعد للجمعة البيضاء، بتقديم تخفيضات على جميع الموديلات الجديدة الخاصة بالموسم الشتوي.

وأضافت "هيكل"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التخفيضات هذا العام ستبدأ من 10% وحتى 70% على بعض الموديلات المختارة.

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وأشارت إلى أن هناك استعدادات من كمية كبيرة من المحلات التجارية للمشاركة في التخفيضات هذا العام؛ لكسر الركود ورفع نسبة المبيعات.

وتستعد المحلات والسلاسل التجارية المختلفة والهايبرات في مصر، لإطلاق عروض الجمعة البيضاء 2023، في جميع أنحاء الجمهورية.

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وتبدأ يوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر الجاري، الجمعة البيضاء، إذ تشهد العروض تخفيضات كبيرة على كل المنتجات، بما في ذلك الملابس والأجهزة الكهربائية والأحذية والحقائب والسلع الغذائية وغيرها من المنتجات الأخري.
ويتوقع أن تصل نسبة التخفيضات في الجمعة البيضاء في بعض الأحيان إلى 70%، وهو ما يجذب ملايين المواطنين من مختلف الفئات العمرية إلى الشراء خلال هذه الفترة، فهي فرصة جيدة للمواطنين لشراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

ويمكن للمواطنين الاطلاع على عروض الجمعة البيضاء التي تنطلق بعد 20 يومًا، وذلك عبر صفحات المحلات والسلاسل التجارية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتوقع أن تصل نسبة التخفيضات في الجمعة البيضاء في بعض الأحيان إلى 70%، وهو ما يجذب ملايين المواطنين من مختلف الفئات العمرية إلى الشراء خلال هذه الفترة، فهي فرصة جيدة للمواطنين لشراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

ويمكن للمواطنين الاطلاع على عروض الجمعة البيضاء التي تنطلق بعد 20 يومًا، وذلك عبر صفحات المحلات والسلاسل التجارية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتوقع أن تصل نسبة التخفيضات في الجمعة البيضاء في بعض الأحيان إلى 70%، وهو ما يجذب ملايين المواطنين من مختلف الفئات العمرية إلى الشراء، خلال هذه الفترة، فهي فرصة جيدة للمواطنين لشراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

ويمكن للمواطنين الاطلاع على عروض الجمعة البيضاء التي تنطلق بعد 20 يومًا، وذلك عبر صفحات المحلات والسلاسل التجارية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

التجارية الملابس الكهربائية قطاع الملابس التخفيضات

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