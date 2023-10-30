"المصنع المفتوح" يعقد الملتقى الختامي بعد مساهمته في دعم العاملين بقطاع الملابس

بعد قرابة 4 سنوات من العمل المشترك لدعم العاملين في مجال النسيج الجلود، عقدت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وغرفتا الصناعات النسيجية وصناعة الجلود باتحاد الصناعات والمركز القومى للبحوث، بالإضافة إلى 3 جهات خارجية هى مؤسسة بروجيتو سود الإيطالية وجامعة لنك كامبس وشركة سيركام للاستشارات الملتقى الختامي لمشروع المصنع المفتوح.

وقالت المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة دعاء سليمة إن فاعلية اليوم تعرض نموذجَا ناجحَا واستثنائيَا لكيفية الربط والتعاون المشترك بين عدد الجهات العاملة في مصر وخارجها في مختلف القطاعات سواء البحث العلمى والابتكار أو القطاع الاكاديمى التعليمى جانبا الى جنب للقطاع الصناعى حيث اشترك كل من المركز القومى للبحوث من قطاع البحث العلمى متمثلا في معهد بحوث النسيج مع كلية الحاسبات والذكاء الصناعى بجامعة القاهرة من القطاع الاكاديمى مع كل من مركز تحديث الصناعة وغرفة الصناعات النسيجية وغرفة صناعات الجلود من القطاع الصناعى، بالاضافى الى جانب المؤسسات الأجنبية.

وأوضحت دعاء سليمة أن المشروع عمل على رفع كفاءة ما يزيد عن 200 متدربًا، إضافة إلى حاضنات الأعمال التي قامت بتدريب واحتضان 72 رائد أعمال تم تدريبهم على كيفية فتح وإدارة الشركات الخاصة بهم انتهاءا بدعم مادى لعدد 35 رائد أعمال وأصحاب مشروعات صغيرة ساهم في بدء الغالبية العظمى منهم لمشاريعهم الخاصة وشراء عدد من الماكينات بالإضافة الى التوسع فى حجم الإنتاج والتحول من الاقتصاد غير الرسمى الى الاقتصاد الرسمي، بالإضافة الى دعم والتأكيد على أهمية دور المرأة في بناء المجتمع حيث أن الغالبية من المشاركين والمستفيدين من المشروع كانوا من السيدات.

وأكدت دعاء سليمة أن مركز تحديث الصناعة يتشرف دائما بالتعاون مع كافة الجهات الانمائية والمشاركة في كافة المشروعات التي تدعم وتساهم في تحديث وتطوير الصناعة المصرية ودفع ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة وزيادة المكون المحلى والتكنولوجى، وهو ما يتوافق مع أولويات وزارة التجارة والصناعة واهتمامات معالى وزير التجارة والصناعة.

وتوجه القائمون على المشروع بالشكر للاتحاد الاوروبى لدوره الفعال في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر من خلال تمويل مثل هذه المشروعات الناجحة الداعمة للصناعة وريادة الأعمال.

من جانبها، قالت مدير المشروع الدكتورة إيمان ثروت إن المشروع يعمل على تنمية الصناعات المحلية بشكل عام فى مصر، وبدأ بالصناعات النسيجية والجلدية،لأنها من الصناعات كثيفة العمالة فى مصر،وصناعات واعدة تحتاج إليها السوق المحلية بنسبة كبيرة، وفى الوقت نفسه نطور صناعاتنا الجلدية والنسيجية لمواكبة التنافسية فى السوق العالمي.

وأوضحت د.إيمان ثروت أن الاتحاد الأوربى يهدف بالتمويل إلى إنشاء نظام بيئى تعاونى يساعد على تطوير منهج العمل فى تلك الصناعات المحلية وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمبتكرين والصناع لإنشاء نماذج للأعمال التجارية الرقمية المستدامة، وخلق فرص ريادية جديدة وتعزيز القطاع الخاص المبتكر والمستدام،مع تشجيع وتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة فى تلك الصناعات، من خلال تدريب القائمين عليها، بما يواكب التحول الرقمى للدولة.