"حماية المستهلك" يوجه نصائح للمواطنين عند الشراء خلال "الجمعة البيضاء"

وجّه جهاز حماية المستهلك عدة نصائح للمواطنين عند الشراء خلال فترة موسم تخفيضات "الجمعة البيضاء".. ويستعرض "الدستور" في سياق السطور التالية نصائح الجهاز للمواطنين.

ضرورة الوعي بالمنتج الذي تقوم بشرائه، ويشمل ذلك بياناته وكتيب التشغيل وفاتورة الشراء والضمان.

تأكد أن القانون يلزم المورد توضيح كل البيانات الجوهرية للسلع والمنتجات وطرق الاستخدام، وما بعد البيع، ويجب أن تطلع على كل ذلك قبل الشراء.

إذا كان هناك عقد، فيجب قراءة العقد بشكل جيد، لأنه سيكون الحكم بينك وبين مُورد السلع.

يلتزم المورد بأن يعلن عن سعر السلعة، ويشترط أن يكون السعر شامل الضرائب والرسوم أي تكلفة أخرى على سعر السلعة، والخدمة إن وجدت.

وفي حالة الشراء عبر المنصات الإلكترونية تأكد من أنها منصة معتمدة وموثوق منها ومتواجدة داخل جمهورية مصر العربية.

كما يلتزم التاجر بأن يُعلن عن السعر الشامل للسلعة التي يعرضها أو يقدمها للمستهلك (ضريبة القيمة المُضافة- الخدمة إن وجدت)، بكتابته بشكل واضح على السلعة ذاتها، أو بوضع مُلصق بالسعر الشامل على السلعة، أو بوضعه بشكل واضح على وحدات عرض السلعة، وذلك كله بحسب طبيعة السلعة.

ويعتبر (غير ذلك) مُخالفة لقانون جهاز حماية المُستهلك رقم 181 لسنة 2018.

ويحذر قانون حماية المستهلك من محاولة البعض حبس السلع أو احتكارها لمنع التداول في الأسواق بهدف رفع الأسعار، حيث تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك على تجريم احتكار السلع، والعقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، حيث يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

وتعد أبرز الملفات التي تواجه إبراهيم السجينى، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، هو العمل على إعادة ضبط الأسواق والتصدي لأي مخالفات يحاول بعض التجار انتهاجها لرفع أسعار السلع، حيث يمتلك الجهاز العديد من الفروع بالمحافظات المختلفة لشن الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات، كما يقوم الجهاز بتشكيل مجموعات عمل لمتابعة الأسواق والتصدي لأي مخالفات.