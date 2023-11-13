جهاز حماية المستهلك يوجه نصائح للمواطنين خلال فترة موسم تخفيضات 《الجمعة البيضاء 》

أهاب جهاز حماية المستهلك بجميع المستهلكين توخي الحيطة والحذر في التعامل مع العروض الوهمية والإعلانات الخادعة التي تستغل مناسبة تخفيضات الجمعة البيضاء.

(يجب أن يكون السعر المُعلن شامل الخدمة والضريبة )

- يلتزم التاجر / مُقدم الخدمة بأن يُعلن عن سعر السلعة التي يعرضها أو يقدمها للمستهلك شامل الخدمة والضريبة.

و يعتبر (غير ذلك) مُخالفة لقانون جهاز حماية المُستهلك رقم 181 لسنة 2018.

ويؤكد الجهاز ضرورة التعامل مع الموردين والمنافذ التجارية الملتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك والمنصات الإلكترونية المعتمدة، والتواصل مع الجهاز في حال تعرضهم إلى أي من أنواع الغش والخداع أو الإعلان المُضلل عن طريق الاتصال بالخط الساخن (19588) من الخط الأرضي.

كان قد أصدر جهاز حماية المستهلك في مصر قائمة نصائح تحذير، قبل انطلاق شهر نوفمبر 2023، لتجنب عمليات النصب التي من الممكن أن يتعرض لها المواطنون في موسم شراء Black Friday وجاءت كما يلي:-

يجب على المشتري التأكد من طبيعة المنتج ومواصفاته وتاريخ الإنتاج والصلاحية قبل الشراء.

معرفة أسعار المنتج في أكثر من مكان قبل الشراء.

طلب فاتورة مسعرة بالمنتج المراد شراؤه موضح بها كافة المعلومات من (نوع المنتج، رقمه ومواصفاته، فترة الضمان، السعر، طريقة الدفع).

مراجعة كافة بيانات المنتج في حالة الشراء أون لاين.

مقارنة السعر في الكثير من المنصات للمفاضلة في السعر والجودة والمواصفات.

عدم الإفصاح عن بيانات بطاقة الائتمان خارج منصة الشراء.

استخدام رقم شكاوى حماية المستهلك في حالة وجود شكوى وذلك عبر الرقم 01577779999.

أصل تسمية Black Friday

تعود أصل تسمية الجمعة السوداء Black Friday إلى القرن التاسع عشر، مع وجود الأزمة المالية في عام 1896 في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كسدت البضائع وتوقفت حركة البيع والشراء، مما اضطر التجار إلى عمل تخفيضات كبرى على السلع والمنتجات تصل إلى 90%.

وقد حذّر جهاز حماية المستهلك من وجود صفحة إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي تدَّعي أنها تابعة لشركة متخصصة في بيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية "بنظام التقسيط".

وقال الجهاز: "تقوم هذه الصفحة بالإعلان عن توفير قروض للمستهلكين من خلال برامج التقسيط الخاصة بالشركات العاملة في هذا المجال أو صرف الأرصدة الخاصة بالمستهلكين على تطبيقات الشركات المشار إليها، وذلك بنسبة أقل مما هو موجود، وذلك من خلال طرق تواصل تم تحديدها من خلال هذه الصفحة".