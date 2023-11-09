الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حماية المستهلك يوجه نصائح للمواطنين خلال الجمعة البيضاء

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

أعلن جهاز حماية المستهلك، اليوم، عن توجيه نصائح للمواطنين خلال فترة موسم تخفيضات “الجمعة البيضاء”.

وبحسب بيان للجهاز يلتزم التاجر بأن يُعلن عن السعر الشامل للسلعة التي يعرضها أو يقدمها للمستهلك (ضريبة القيمة المضافة- الخدمة إن وجدت)، بكتابته بشكل واضح على السلعة ذاتها، أو بوضع ملصق بالسعر الشامل على السلعة، أو بوضعه بشكل واضح على وحدات عرض السلعة، وذلك كله بحسب طبيعة السلعة.
ويعتبر غير ذلك مخالفة لقانون جهاز حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

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