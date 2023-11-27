الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث: مؤشرات إيجابية لمد الهدنة الإنسانية بقطاع غزة بدعم دولي

علي عاطف
علي عاطف

قال علي عاطف الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إن الهدنة في غزة في يومها الرابع أثبتت فعاليتها وتم تنفيذ بنودها وتبادل الأسرى وجرى إدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة برعاية مصرية.

وأضاف "عاطف" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترانيوز"، أن هناك مؤشرات إيجابية لتمديد الهدنة الإنسانية، وهذا رغبة من الطرفين في تمديدها لأيام أخرى، وأيضًا هناك دعم دولي لمسألة تمديد الهدنة بين الطرفين، ولا يزال هناك مؤشر جيد وإيجابي على إمكانية وضع حل قوي على الأرض لإنهاء الأزمة الجارية في الأراضي الفلسطينية منذ 7 أكتوبر، ومؤشر على إمكانية حل الأزمة الفلسطينية من خلال التوافق الإقليمي والدولي على مسألة تسوية القضية الفلسطينية.

العلاقات المصرية القطرية شهدت نموا ملحوظا

وأوضح الباحث بالمركز المصري للفكر أن العلاقات المصرية القطرية خلال السنوات الماضية شهدت نموا ملحوظا، من خلال تبادل للزيارات والاتصالات وتكثيف للتعاون، ليس فقط على مستوى الأزمة الفلسطينية، ولكن في قطاعات أخرى وملفات أخرى داخل منطقة الشرق الأوسط، كما أن مسألة الهدنة إحدى ثمار التعاون المصري القطري.

الباحث بالمركز المصري الهدنة غزة الهدنة الإنسانية العلاقات المصرية القطرية

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