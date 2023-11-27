الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سيراليون: اعتقال معظم المسؤولين عن مواجهات العاصمة فريتاون

رئيس سيراليون جوليوس
رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو

أكد رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، أمس الأحد، أن قوات الأمن اعتقلت معظم المسؤولين عما اعتبره محاولة لزعزعة استقرار الدولة، وأن الهدوء عاد إلى العاصمة فريتاون.

 

وقال بيو، في مداخلة مقتضبة عبر التلفزيون الرسمي: «جرى اعتقال معظم القادة» من دون مزيد من التفاصيل. 

 

وأكد عودة الهدوء بعد «محاولة هدفت إلى تقويض السلام والاستقرار اللذين نقوم بعمل شاق» لتحقيقهما، وفق وكالة «فرانس برس».

 

وفرضت حكومة سيراليون حظرًا للتجول في عموم البلاد بعد هجوم ومحاولة للسيطرة على مخزن أسلحة للجيش في العاصمة فريتاون أكدت نجاحها في صده.

 

وشهدت منطقة وسط فريتاون انتشارًا كثيف لقوات الأمن، وبدا أن إطلاق النار كان قد توقف بحلول ظهر الأحد في بعض أجزاء المدينة. 

 

وطلبت هيئة الطيران المدني من شركات الطيران إعادة جدولة رحلاتها بعد رفع حظر التجول.

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