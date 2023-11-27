الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023

الذهب
الذهب

مع اقتراب موعد زواج الشباب يحرص الالآف من المواطنين معرفة سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 في مصر عبر جوجل، حيث حافظ سعر الذهب على استقراره ببداية تعاملات اليوم ليسجل عيار 21 مبلغ 2790 جنيهًا للبيع، وقيمة 2770 جنيهًا للشراء، وهو ذات السعر الذي استقر عليه في تعاملات أمس الأحد.

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 في مصر

وشهد وزير التموين في مصر والتجارة الداخلية علي المصيلحي أمس، إطلاق أول ماكينة ATM لبيع جميع سبائك الذهب للمواطنين، حيث ستوجد هذه الخدمة في العالم وذلك منذ أكثر من 10 سنوات، وسيتم طلب قيمة الذهب من خلال الماكينة، ووضع النقود بثمن أسعار الجرام الحالي، وسيحصل على الفور المواطن على الذهب المطلوب بالجرامات التي حددها بمنتهى البساطة، ويكون هو أمر متداول ويساعد على الادخار، وقد تم البدء به في مصر بأحد المولات.

سعر الذهب الآن في بداية تعاملات اليوم

توفر «الدستور» سعر الذهب اليوم الإثنين 27 نوفمبر.

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سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر الذهب اليوم الإثنين 27 نوفمبر عيار 24 في محلات الصاغة نحو 3188.5 جنيه للبيع، و3165.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وسجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الإثنين 27 نوفمبر قيمة 2922.75 جنيه للبيع، 2902 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وجاء اليوم الإثنين 27 نوفمبر سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر مسجلًا نحو 2790 جنيها للبيع، و2770 جنيها للشراء

سعر الذهب عيار 18

وعن سعر الذهب عيار 18، فسجل في بداية تعاملات اليوم الإثنين 27 نوفمبر  نحو 2391.5 جنيه للبيع، و2374.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وحقق سعر الذهب عيار 14 اليوم الإثنين 27 نوفمبر قيمة 1860 جنيها للبيع، و1846.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وثبت سعر الذهب عيار 12 في محلات الصاغة اليوم الإثنين 27 نوفمبر  عند مستوى 1594.25 جنيه للبيع، و1582.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وأما عن سعر الذهب عيار 9، فسجل اليوم الإثنين 27 نوفمبر في بداية التعاملات نحو 1195.75 جنيه للبيع، و1187.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وحافظ سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الإثنين 27 نوفمبر على استقراره، مسجلًا نحو 22320 جنيهًا للبيع، و22160 جنيهًا للشراء.

تخطى حاجز الـ 200 دولار.. "التموين" تكشف أسباب ارتفاع سعر الذهب (فيديو)

"التموين" تكشف تفاصيل أول ماكينة ATM لسحب سبائك الذهب (فيديو)

سعر أونصة الذهب

واستقرت سعر أونصة الذهب عالميًا اليوم الإثنين 27 نوفمبر عند مستوى 2003 دولارات للبيع، و2002 دولار للشراء.

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