الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الدورى الإيطالى.. إنتر يتعادل مع يوفنتوس بهدف فى ديربى إيطاليا

مباراة يوفنتوس وإنتر
مباراة يوفنتوس وإنتر

تعادل فريق يوفنتوس مع ضيفه إنتر بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أليانز ستاديوم، معقل فريق "السيدة العجوز"، في قمة منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم "سيريا إي"، موسم 2023-2024.

فيديريكو كييزا كاد أن يفتتح التسجيل لـ يوفنتوس في الدقيقة 14، بعدما هيأ له الفرنسي أدريان رابيو الكرة ببراعة داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدته علت مرمى إنتر.

واستطاع الصربي دوسان فلاهوفيتش، تسجيل الهدف الأول لـ يوفنتوس في الدقيقة 27، من متابعة لتمريرة فيديريكو كييزا من الجهة اليمنى.

وتمكن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من تسجيل هدف التعادل لـ إنتر في الدقيقة 33، بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء من متابعة لتمريرة ماركوس تورام من الجهة اليمنى، لينتهي اللقاء بهدف لكل فريق في ديربي إيطاليا.

التعادل رفع رصيد فريق إنتر لـ 32 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة، ورصيد يوفنتوس لـ 30 نقطة في المركز الثاني.

يوفنتوس إنتر الدورى الايطالى دوسان فلاهوفيتش لاوتارو مارتينيز

مواد متعلقة

رودريجو يقود ريال مدريد للفوز على قادش بثلاثية في الدوري الإسباني

جارناتشو يسجل أجمل أهداف الموسم.. مانشستر يونايتد يهزم إيفرتون بثلاثية

بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع لو هافر في الدوري الفرنسي

توتنهام يواصل السقوط بالهزيمة أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

تشكيل ريال مدريد أمام قادش في الدوري الإسباني.. عودة بيلينجهام

تشكيل مانشستر يونايتد أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

الشوط الأول: هدف لكل فريق في مباراة توتنهام وأستون فيلا

فيفا يدعم إنشاءات وملاعب وأكاديميات الكرة بموريتانيا بـ 11 مليون دولار

الأكثر قراءة

عاجل.. انفجارات ضخمة فى مطار حرير العسكرى بمحافظة أربيل العراقية

عاجل.. إعلام عبرى: تقديرات سائدة فى إسرائيل بتمديد الهدنة

خلال مناقشة القرار.. نتنياهو: تمديد الهدنة مقابل الإفراج عن المحتجزين "أمر مبارك"

"المهن التمثيلية" تنعى الفنان طارق عبدالعزيز

وزير خارجية قطر: لابد من وجود سلطة موحدة تحكم غزة والضفة بعد الحرب

خبير اقتصادى: لا تعويم للجنيه لا قبل الانتخابات الرئاسية أو بعدها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

مؤمن المحمدي

التعداد

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟