الدورى الإيطالى.. إنتر يتعادل مع يوفنتوس بهدف فى ديربى إيطاليا

تعادل فريق يوفنتوس مع ضيفه إنتر بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أليانز ستاديوم، معقل فريق "السيدة العجوز"، في قمة منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم "سيريا إي"، موسم 2023-2024.

فيديريكو كييزا كاد أن يفتتح التسجيل لـ يوفنتوس في الدقيقة 14، بعدما هيأ له الفرنسي أدريان رابيو الكرة ببراعة داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدته علت مرمى إنتر.

واستطاع الصربي دوسان فلاهوفيتش، تسجيل الهدف الأول لـ يوفنتوس في الدقيقة 27، من متابعة لتمريرة فيديريكو كييزا من الجهة اليمنى.

وتمكن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من تسجيل هدف التعادل لـ إنتر في الدقيقة 33، بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء من متابعة لتمريرة ماركوس تورام من الجهة اليمنى، لينتهي اللقاء بهدف لكل فريق في ديربي إيطاليا.

التعادل رفع رصيد فريق إنتر لـ 32 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة، ورصيد يوفنتوس لـ 30 نقطة في المركز الثاني.