فرنسا: الضغط سيجبر إسرائيل والولايات المتحدة على إنهاء الحرب بغزة

أكد السفير برتران بيزانسنو، مبعوث الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط، أن الإسرائيليين استغرقوا وقتا لتحديد استراتيجيتهم في الأزمة الحالية والمتمثلة في الحرب على غزة.

وأشار مبعوث الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط، خلال لقاء خاص لقناة القاهرة الإخبارية، أن ضغط الرأي العام العالمي سيجبر إسرائيل والولايات المتحدة على إنهاء الحرب في غزة.

وأضاف السفير برتران بيزانسنو، أن طوال سنوات ظلت أوروبا المزود الرئيسي للمساعادات المقدمة لفلسطين، مؤكدًا أن من المهم أن نعمل الآن على مرحلة ما بعد الأزمة ونحاول إيجاد حل دائم للقضية.

ونوه مبعوث الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط، بأن علينا إيجاد سلطة فلسطينية ذات مصداقية قادرة على التفاوض مع إسرائيل ليس فقط لإطالة مدة الهدنة بل حل القضية باكملها.