مبعوث الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط: حرب غزة يجب أن تتجنب وقوع خسائر للمدنيين

قال السفير برتران بيزانسنو، مبعوث الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط، إن الرئيس الفرنسي ماكرون، الموقف الفرنسي فقد مصداقيته بسبب التغيرات التي مر بها.

وأشار مبعوث الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط، خلال لقاء خاص لقناة “القاهرة الإخبارية”، إلى أن الرئيس ماكرون حاول منع الصراع العربي الإسرائيلي من التأثير على الداخل الفرنسي.

وأضاف السفير برتران بيزانسنو، ماكرون أكد أن العملية العسكرية في غزة يجب أن تتجنب وقوع خسائر للمدنيين، وهذا وارد في الحروب والعمليات العسكرية.

ونوه مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص للشرق الأوسط لـ"القاهرة الإخبارية"، أن وقف إطلاق النار في غزة مهم جدا للبدء في عملية سياسية لإنهاء الأزمة الحالية بين إسرائيل وفلسطين والمتمثلة في المقاومة.