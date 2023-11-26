الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى الفقي: نتنياهو أرعن ويقاتل من أجل نفسه ويبحث عن تمديد الحرب

مصطفى الفقي
مصطفى الفقي

قال المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، إنه من المستبعد أن يتم التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، مرددا: "جيش الاحتلال سيستأنف آلة القتل المدمرة في القطاع".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المذاع عبر شاشة "dmc"، إنّ النوايا الإسرائيلية عدوانية ودائما ما تثير التشاؤم أكثر من التفاؤل، مشيرا إلى أنه قد تكون هناك محاولات غربية لفرض هدن لكن لا توجد هدنة طويلة في المنظور القريب.

وأوضح أنّ إسرائيل قادرة على اعتقال من يتم إطلاق سراحهم من الأسرى وهذا يعبر عن عنصرية وغطرسة، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مستعد للاختلاف مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأكد الدكتور مصطفى الفقي، أن بايدن يدرك أن نتنياهو أرعن ويقاتل من أجل نفسه ويبحث عن تمديد الحرب للتغطية على الفشل في 7 أكتوبر.

نتنياهو إسرائيل غزة الحرب أمريكا

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