الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خلال مناقشة القرار.. نتنياهو: تمديد الهدنة مقابل الإفراج عن المحتجزين "أمر مبارك"

نتنياهو
نتنياهو

عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن سعادته بتمديد الهدنة مقابل الإفراج عن 10 محتجزين في كل يوم إضافي، قائلًا: "تمديد الهدنة مقابل الإفراج عن الرهائن أمر مبارك".

وأضاف نتنياهو، خلال تصريحات صحفية: "أبلغت بايدن أن "إسرائيل" ستستأنف العمليات في غزة بكل قوة بعد انتهاء الهدنة".

وفي هذه الأثناء، يناقش مجلس الحرب الإسرائيلي إمكانية تمديد فترة التهدئة ووقف إطلاق النار لعدة أيام أخرى مقابل عودة ما لا يقل عن 10 أسرى كل يوم.

كانت أعلنت حركة حماس في بيان اليوم الأحد، أنها تسعى لتمديد هدنة مدتها أربعة أيام مع إسرائيل، في حال بذل جهود جدية لزيادة عدد الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون إسرائيل.

وقالت حماس في البيان إنها تسعى "لتمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأربعة أيام من خلال البحث الجاد لزيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين كما ورد في اتفاق الهدنة الإنسانية".

وكان مصدر قريب من الحركة قال في وقت سابق لفرانس برس: "نتوقع أنه بإمكان المقاومة تأمين إطلاق سراح ما بين 20 الى 40 من الأسرى الإسرائيليين".

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