مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية: مصر ساهمت بشكل كبير في تنفيذ شروط الهدنة

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الجهود المصرية ظلت تعمل لفترة ليست قليلة قبل الهدنة، حيث كان هناك تعنت من الجانب الإسرائيلي في هذا الشأن.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز" أن الولايات المتحدة كانت غير قادرة لإقناع الجانب الإسرائيلي بالهدنة.

وأشار فرحات، إلى أنه كان هناك عقبات تهدد سريان شروط هذه الهدنة، مثل التعقيدات الخاصة بالمطالب للطرفين الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، بالإضافة إلى تعنت بعض الأطراف من الجانب الإسرائيلي الرافضين للهدنة.

كما نوه أن مصر ساهمت بشكل كبير في تنفيذ شروط الهدنة، الأمر الذي يساهم في إطالة مدتها والوصول لوقف نهائي لإطلاق النار على الشعب الفلسطيني في غزة.