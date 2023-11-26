متحدث جيش الاحتلال: قتل 5 من قادة حماس والأخيرة تخفي ذلك

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هجاري، إنه تم استلام 33 من المخطوفين لدى حماس، بالإضافة إلى عدد الأجانب، مؤكدًا أنهم لن ينسوا باقي المخطتفين.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل، أن بعض المحتجزين الإسرائيليين تم نقلهم إلى المستشفى، مؤكدًا أنهم لن ينسوا أن باقي المختطفين لدى حماس منذ 55 يومًا وأن المهمة لن تكتمل إلا بعودتهم جميعًا وهذا هو واجب كل قادة الجيش والقوات الأمنية.

يجب أن نكون في حالة يقظة بالفترة المقبلة

وتابع، أن قواتهم صادقت على الخطط المقبلة للحرب، وأنه يجب أن يكونوا في حال يقظة خلال الفترة المقبلة.

وكشف أن قوات الاحتلال قتلت 5 من قادة حماس كانوا شركاء في حادث 7 أكتوبر ولكن المقاومة تخفي ذلك.