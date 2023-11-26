الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمود الهباش: الشعب الفلسطيني يحصل على وجبة واحدة يوميا بصعوبة (فيديو)

أطفال فلسطين
أطفال فلسطين

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي استغل ما حدث يوم 7 أكتوبر الماضي من قبل المقاومة الفلسطينية خلال عملية "طوفان الأقصى"، لتهجير وقتل الشعب الفلسطيني؛ لأنها تريد طوال الوقت أن تمنع قيام دولة فلسطينية.

وأضاف الهباش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع على قناة CBC، أن ما كان يدخل قطاع غزة قبل العدوان على الأقل 800 شاحنة يوميا، والآن يدخل 100 أو 200 شاحنة فقط، كما أن الشعب الفلسطيني في الوضع الحالي يمكن أن يحصل على وجبة واحدة يوميا وبصعوبة.

وأكد أن أمام القيادة الفلسطينية 4 أولويات على رأسها الوقف الكامل لجرائم العدوان، وضمان إمداد غزة بكافة المساعدات الإنسانية، وأيضًا إفشال مخطط التهجير الشيطاني وفرض الحل السياسي الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

المقاومة الفلسطينية طوفان الأقصى الاحتلال 7 أكتوبر تهجير وقتل الشعب الفلسطيني شاحنة العدوان قصواء الخلالي المساعدات الإنسانية مخطط التهجير

الأكثر قراءة

خلال مناقشة القرار.. نتنياهو: تمديد الهدنة مقابل الإفراج عن المحتجزين "أمر مبارك"

وزير خارجية قطر: لابد من وجود سلطة موحدة تحكم غزة والضفة بعد الحرب

خبير اقتصادى: لا تعويم للجنيه لا قبل الانتخابات الرئاسية أو بعدها

"المهن التمثيلية" تنعى الفنان طارق عبدالعزيز

وزيرة التضامن توجه بصرف 50 ألفًا لأسرة كل متوفى فى "حادث ملوى"

"الغرف التجارية" تكشف حقيقة أزمة "السكر" بالأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

مؤمن المحمدي

التعداد

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟