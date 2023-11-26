محمود الهباش: الشعب الفلسطيني يحصل على وجبة واحدة يوميا بصعوبة (فيديو)

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي استغل ما حدث يوم 7 أكتوبر الماضي من قبل المقاومة الفلسطينية خلال عملية "طوفان الأقصى"، لتهجير وقتل الشعب الفلسطيني؛ لأنها تريد طوال الوقت أن تمنع قيام دولة فلسطينية.



وأضاف الهباش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع على قناة CBC، أن ما كان يدخل قطاع غزة قبل العدوان على الأقل 800 شاحنة يوميا، والآن يدخل 100 أو 200 شاحنة فقط، كما أن الشعب الفلسطيني في الوضع الحالي يمكن أن يحصل على وجبة واحدة يوميا وبصعوبة.



وأكد أن أمام القيادة الفلسطينية 4 أولويات على رأسها الوقف الكامل لجرائم العدوان، وضمان إمداد غزة بكافة المساعدات الإنسانية، وأيضًا إفشال مخطط التهجير الشيطاني وفرض الحل السياسي الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.