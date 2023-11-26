عايدة رياض تنتظر عرض إقامة جبرية وتستعد لتصوير "بيت الرفاعى"

تعيش الفنانة عايدة رياض حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية بمشاركتها في أكثر من عمل فني في آن واحد، فانتهت من تصوير واحد وتستعد لعرض الآخر.

مسلسل بيت الرفاعي

انضمت الفنانة عايدة رياض رسميًا خلال الأيام الماضية لأسرة مسلسل “بيت الرفاعي” الذي يخوض بطولته الفنان أمير كرارة، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان لعام 2024 المقبل.

وتستعد “عايدة” لتصوير أول مشاهدها بمسلسل “بيت الرفاعي” خلال الشهر المقبل، وتجسد خلاله دور والدة الفنان أحمد رزق الذي يدخل في معاداة مع الفنان أمير كرارة ضمن الأحداث.

مسلسل إقامة جبرية

وانتهت عايدة رياض مؤخرًا من تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل “إقامة جبرية” الذي تشارك في بطولته بجانب الفنانة هنا الزاهد، والتي تجسد دور صيدلانية تعانى من عقد نفسية في التعامل مع الرجال.

ويشاركها البطولة كل من النجمة صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، وعايدة رياض، والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج، والمسلسل مكون من 10 حلقات، ويدور في إطار اجتماعي نفسي تشويقي ومن المقرر بدء عرضه حلال الأيام المقبلة، كما كشفت النجمة صابرين على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" حيث نشرت بوستر المسلسل معلقة عليه قريبًا.