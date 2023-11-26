الرئيس السيسى يستجيب لاستغاثة الطفل أحمد شبات ويوجه بنقله إلى مصر لتلقى العلاج

وجهت عائلة الطفل الفلسطيني أحمد شبات استغاثة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنقل نجلهم إلى مصر للعلاج بعد إصابته الخطيرة نتيجة لقصف إسرائيلي تسبب في بتر كلتا قدميه.

ومن جانبه، استجاب الرئيس السيسي لاستغاثة الطفل البالغ من العمر 4 سنوات، ووجه بنقله من غزة إلى مصر للعلاج.

وبدورها، عملت الجهات المعنية على نقل الطفل، وفور وصوله إلى معبر رفح تم الكشف عليه وتقييم حالته ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

عائلة الطفل تشكر الرئيس السيسي

فيما وجهت عائلة الطفل المصاب الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لسرعة استجابته للحالة ونقلها لمصر، مؤكدين أن الفيديو لم يمض وقت طويل على نشره حتى استجابت مصر "أم الدنيا" للطفل أحمد شبات وتم التوصل لنقله للعلاج بها وأنه يخضع حاليًا للفحوصات.