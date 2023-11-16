إكسترا نيوز: وصول الطفل عبدالله كحيل لمعهد ناصر لتلقى العلاج والأطباء باستقباله

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، فيديو لوصول الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل، الذي أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة نقله لمصر للعلاج بمصر، وتم نقله إلى معهد ناصر بالقاهرة فور عبوره من معبر رفح اليوم.

وكان في استقبال الطفل الدكتور محمد سعيد مدير معهد ناصر وعدد من الأطباء، والذي حرص على متابعته قبل نزوله من سيارة الإسعاف، وأكد خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الطفل سيخضع للفحوصات الطبية اللازمة.

وتابع، أنه سيتم عمل الإجراءات الطبية وتحديد الخطة العلاجية المناسبة له مع أطباء الجراحة والعظام والتجميل.

أول تعليق لعبدالله كحيل بعد وصوله معهد ناصر

من جهته أكد الطفل عبدالله كحيل، عن أنه كان يتوقع الاستجابة السريعة من الجانب المصري، فور تقديمه المناشدة لعلاجه بمصر.