الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة المنوفية": تدشين حملة الملفات العائلية والتسجيل الطبي

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالمنوفية

قامت د.رشا خضر، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، الأحد، بتدشين حملة موسعة لتفعيل الملفات العائلية والتسجيل الطبي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير وحدات ومراكز الرعاية الأولية من وحدة صحة الأسرة بطه شبرا.

جاء ذلك بحضور د.منى أحمد مدير وحدة متابعة الأداء بالإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، والدكتورة إيمان زهران مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية ومنسق عام المبادرات الرئاسية بالمنوفية، وفريق إشراف المديرية، وكان في إستقبالهم الدكتور عماد رمضان مدير إدارة قويسنا الصحية وفريق إشراف الإدارة وتهدف الحملة إلى البدء في إنشاء ملف طبي عائلي لكل أسرة  وتفعيل الملفات الراكدة.

وأعلنت وكيل وزارة الصحة البدء في حصر وترقيم الأسر في النطاق الجغرافي للوحدات الصحية والمراكز الطبية للبدء في فتح ملف طبي عائلي لكل أسرة يشمل التاريخ المرضي وتفاصيل الفحص الإكلينيكي لأفراد الأسرة وذلك بناء على توجيهات د.خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

أوضحت وكيل الوزارة أنه تم البدء في حصر جميع الأسر  المستهدفة بجميع وحدات التطوير ونوهت أيضًا إلى أن خدمات منظومة طب الأسرة تشمل الكشف على المرضى بالعيادات في مختلف التخصصات الطبية والفحص الطبي الشامل لجميع الأفراد المترددين بالإضافة إلى رعاية الأمهات الحوامل ومتابعة الأطفال منذ الولادة وحتى سن الخامسة، فضلًا عن التطعيمات الروتينية إلى جانب خدمات معملية وخدمات التصوير الطبي المتقدمة لتشخيص الأمراض ومتابعة العلاج تسجيل الأمراض المزمنة المكتشفة اثناء الفحص، تفعيل ادلة العمل الاكلينيكية للأمراض المزمنة المكتشفة وتقييم المخاطر القلبية لهم، تفعيل الإحالة للحالات المستحقة ومتابعة التغذية الراجعة من خلال منسقي الإحالة، كما تقدم خدمات تنظيم الأسرة والمشورة للازواج فضلًا عن خدمات كبار السن للمساعدة في الحفاظ على صحتهم وراحتهم وكذلك خدمات التثقيف الصحي والأسرى من خلال برامج تثقيفية ومشورة توعية.                                                                              

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