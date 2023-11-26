بعد إنجاز كأس العالم.. استقبال رسمي من وزارة الرياضة لبعثة الرماية

أناب د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة الدكتور ماهر الغريب مدير عام الإدارة العامة الحافز والتكريم والموهوبين بالوزارة، لاستقبال بعثة الرماية بعد تحقيق الميدالية الذهبية والقضية في بطولة كأس العالم بقطر.

ونقل مدير عام الحافز والتكريم تحيات وتهنئة وزير الشباب والرياضة لبعثة الرماية برئاسة اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، وذلك بعد تحقيق عبد العزيز محيلبة، الفوز بالميدالية الذهبية التاريخية في نهائي كأس العالم للرماية في قطر، ضمن منافسات التراب بعد منافسة كبيرة للغاية، وتفوقه علي بطلي العالم ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ وبطل أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، وفوز الرامي عزمي محيلبة بالمركز الثاني خلال مشاركته في منافسات فردي سكيت رجال بعدما قدم مباراة قوية أمام نظيره الدنماركي إميل كييل بيترسون.

كما أكد د.أشرف صبحي في رسالته للاعبي الرماية، الذي نقلها بدوره مدير عام الحافز والتكريم والموهوبين بالوزارة، الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة علي المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.

ووجه اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، الشكر للقيادة السياسية والدعم اللامحدود، مؤكدًا أن هذه النتائج يرجع الفضل فيها للدعم الكبير الذي يتلقاه الاتحاد من جميع أركان المنظومة الرياضية وفي مقدمتها وزارة الشباب برئاسة د.أشرف صبحي.

والتقى مساء اليوم وزير الشباب بمركز التعليم المدنى بالجزيرة بفيرون موسينجو السكرتير العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم؛ لبحث المستجدات الخاصة بأنشاء مقر جديد للاتحاد الافريقي لكرة القدم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أشار وزير الرياضة انه طبقا لتوجيه ودعم الدولة المصرية لمقر الكاف بمصر ودعم القيادة السياسية والحكومة المصرية يتم استبدال مقر الكاف فى ٦ اكتوبر بمقر جديد بالعاصمة الإدارية الجديدة مع التأكيد على ان مصر دولة المقر وهي قبلة افريقيا ومن أهم دول الاتحاد الافريقي لكرة القدم.