ننشر تفاصيل تطوير المزرعة السمكية في الرحمة بدمياط

عقدت د.منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم مع خبراء مختصين بمجال الاستزراع السمكى وممثلى جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط " الجهة المُنفذة لمشروع تطوير المزرعة السمكية بالرطمة " وذلك لاستكمال المناقشات المطروحة حول آلية التشغيل الفنى للمزرعة، وذلك تزامنًا مع خطة التطوير الخاصة بها.

وناقشت المحافظ جميع محاور المقترحات الخاصة بالمخطط وفقًا للمعاينات المبدئية للمزرعة والامكانات المتاحة بها بما يساهم فى تحقيق التكامل مع الأعمال الإنشائية بمشروع التطوير الذى يشمل 160 فدانًا من المزرعة كمرحلة أولى، حيث أكدت ضرورة تحديد آلية محددة ومناسبة تتوافق مع المعايير والمواصفات الفنية وطبيعة التربة والمياه بأحواض الاستزراع السمكي والوصول إلى أفضل الأساليب للرى بتلك الأحواض، والجدول الزمنى لمشروع التطوير، وبما يتواكب مع المتطلبات الحديثة بالتشغيل.

أكدت د.منال عوض ضرورة الانتهاء من كافة الدراسات الخاصة بالمشروع وذلك من خلال المعاينات المستمرة للوصول إلى الخطة المناسبة وأسلوب الاستزراع الأنسب بالاحواض وأيضًا الوصول إلى آلية التشغيل المثلى لتعظيم الاستفادة من المزرعة وزيادة معدلات الإنتاج بها، وبما يحقق تطبيقها بالمراحل القادمة، كما أكدت مجددًا حرص المحافظة على وضع استراتيجية ومنهجية محددة للتطوير لتحقيق هذه الأهداف بما يتواكب مع رؤية الدولة وخطتها نحو تحقيق التنمية بمشروعات الاستزراع السمكي.

وأكدت المحافظ علي الدور الهام والوطني لجهاز الخدمة الوطنية في دعم المشروعات الاقتصادية والخدمية حيث عرضت امكانية التعاون في تطوير وتنمية المزرعة السمكية الخاصة بالمحافظة في منطقة الرطمة، موضحًا أن المزرعة تفتقد للكوادر والخبرات الفنية أن عملية التطوير تحولها الي مزرعة نموذجية لتعد احد المشروعات القومية في تنمية الثروة السمكية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية الاقتصادية حيث تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط