الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بكفرالشيخ

هيام الطباخ
هيام الطباخ

سلط برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" والمذاع على فضائية cbc، الضوء على المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

في هذا الصدد، قالت هيام الطباخ، عضو الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي، لكاميرا "الستات مايعرفوش يكدبوا"، إن الحملة ستجوب كل شبر في مصر.

وأضافت الطباخ أن جولات الحملة تهدف لتوضيح إنجازات الرئيس السيسي والسبب في انتخابه لفترة رئاسية جديدة لإكمال الإنجازات.

فيما أكد فوزي الرفاعي، أمين حزب مستقبل وطن، أن الحزب يقف وراء المرشح عبدالفتاح السيسي، بسبب إنجازاته الهامة التي ما زلنا نشاهدها حتى وقتنا هذا، فضلًا عن دوره السياسي في حماية الأمن القومي المصري.

الستات مايعرفوش يكدبوا المرشح عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي هيام الطباخ الإنتخابات الرئاسية القادمة 2024 الانتخابات الرئاسية

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