الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"متمسحيش الشات".. كيفية التعامل في حالة تعرض فتاة للابتزار الإلكتروني

المحامية مها أبو
المحامية مها أبو بكر

أوضحت المحامية مها أبو بكر، كيفية التصرف لتعرض الفتيات لأي نوع من أنواع العنف وبالأخص الابتزار الإلكتروني، قائلة إن في تلك لابد من عدم مسح "المحادثة".

وأكدت المحامية مها أبو بكر، خلال استضافتها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" والمذاع على فضائية cbc، ضرورة تجنب الخوف وعدم الاستسلام للشخص المبتز.

وأضافت أن العنف أصبح ظاهرة عالمية، حيث أن للبنت الحق في تقديم بلاغ في مدة 3 أشهر إذا كانت واقعة سب وقذف، وبالنسبة للتحرش الإلكتروني يحق تقديم البلاغ في مدة 3 سنوات.

تفاصيل برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا:

برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عزالدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة cbc.

المحامية مها أبو بكر برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا الستات ما يعرفوش يكدبوا فضائية CBC مها أبو بكر

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