"الستات ما يعرفوش يكدبوا" يكشف تفاصيل مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية"

سلط برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية cbc، الضوء على مبادرة منتدى شباب العالم والتي حملت اسم " شباب من أجل إحياء الإنسانية".

وأوضحت مها الصغير، إحدى مذيعات البرنامج، تفاصيل المبادرة التي من المفترض أن تقام بمدينة شرم الشيخ لمدة ثلاثة أيام، حيث تهدف لنشر السلام العالمي.

كما أشارت إلى أن المبادرة تهدف إلى دعم ضحايا الحروب والنزاعات، وتمكين الشباب للقيادة، وتعزيز التعاون الدولي من خلال مشاركة عدد من الشباب في الشراكة مع الهيئات الدولية.

تفاصيل برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا:

برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عزالدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة cbc.