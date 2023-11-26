الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رامي الطمباري وزوجته رباب طارق في ضيافة "الستات مايعرفوش يكدبوا".. الليلة

رامى الطمباري
رامى الطمباري

يستضيف برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناة "CBC" اليوم الأحد، المحامية مها أبو بكر، للتحدث حول القوانين التي نصفت المرأة وساهمت في رجوع حقوقها خاصة في مواقف العنف سواء اللفظي أو الجسدي، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي  للقضاء على العنف ضد المرأة.

كما يستضيف البرنامج لأول مرة بعد نجاح مسلسل "صوت وصورة" الفنان الشاب رامي الطمباري وزوجته الفنانة الشابة رباب طارق في حديث عن أبرز كواليس المسلسل.

برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" تقدمه الإعلاميات منى عبد الغني وإيمان عز الدين وهبه الأباصيري ومها الصغير، ويذاع من السبت للأربعاء في الثالثة عصرًا، ويقدم فقرات متنوعة ويسلط الضوء على النماذج الناجحة كما يقدم فقرة يومية مع الشيف محمود سعد عن أسهل وصفات الطبخ.

آخر أعمال رامي الطمباري 

وشارك الفنان رامي الطمباري مؤخرا في بطولة مسلسل صوت وصورة الذي حقق نجاحا كبيرا عبر شبكة قنوات dmc ومنصة watch it. 

ومسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبة، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر، فدوى عابد ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمود عبدالتواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى وتم عرضه على قناة dmc  ومنصة watch it.

ويناقش المسلسل قصة رضوى التي تعمل ممرضة عند أحد أطباء التجميل المشهورين، ويحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها، ولا يتمكن من مس أي شيء منها، وبعدها تتورط رضوى ـ حنان مطاوع، في قضية قتله بسبب فيديو مفبرك من الذكاء الاصطناعي، ويتخلى زوجها عبد الغني عنها، ويقف بجانبها المحامي لطفي عبود ـ صدقي صخر، ليخرجها من السجن، ويحاول إثبات من هو القاتل الحقيقي لـ عصام الصياد، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

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