الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصادر مطلعة: جهود مصرية قطرية لتمديد الهدنة فى غزة

جريدة الدستور

أفادت مصادر مطلعة بأن هناك جهودًا مصرية قطرية لتمديد الهدنة في قطاع غزة، وذلك من خلال نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

في السياق، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، الشكر والتقدير إلى الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة على جهوده المبذولة وفريق عمله لإتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين.

وقال في تدوينة عبر حسابه على «فيسبوك»: «أتطلع للمزيد من التعاون المشترك لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وإقرار السلام الشامل والعادل في المنطقة».

 

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