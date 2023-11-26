الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن للمرشح الرئاسي السيسي: نعلم أن الأزمة عالمية ولكن ننتظر إجراءات اقتصادية مخففة

مواطن يدعم الرئيس
مواطن يدعم الرئيس

قال محمد مجدي مواطن مصري إننا نبايع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتأكيد صوتنا الانتخابي سيكون له بكل ثقة وايمان.

أكمل رجب، أن هناك مشروعات قومية نفذت كانت تحتاج لسنوات مضاعفه لنرى نسبة إنجاز منها، ولكن ما حدث هو العكس بان التطوير الملحوظ تم في فترات وجيزه وهذا يعكس لنا صدق وعزم التنفيذ.

وطالب رجب من الحكومة المصرية بضرورة بحث الوضع الاقتصادي لتخفيف من غلاء الأسعار لأنها تشكل عبء على المواطن البسيط، ولكنه أشاد أن هناك جهود موازية بعدد من المبادرات والقوافل المدعمة لدعم المواطن.

وأشاد المواطن المصري باهتمام الدولة المصرية بكل فئات المجتمع وخصصت لكل منهم ما يستحقوه ليشعر كل فرد في المجتمع أنه من أولويات الدولة المصرية.

 

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مواطنة: الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية يتصف بالرجولة والحكمة

 

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