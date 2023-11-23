الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: الرئيس السيسى أحدث نهضة فى صعيد مصر بعد تهميشه لسنوات

مواطن يدعم الرئيس
مواطن يدعم الرئيس

قال الحاج محمود الطماوي، مواطن مصري، إن الرئيس السيسي أخرج مصر من نفق الإرهاب الذي ضيع العديد من البلدان العربية، وحان الوقت لرد الجميل للرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه من أجل استكمال مسيرة البناء التي بدأها قبل سنوات.

وواصل أنه في ظل مسار البناء والتطوير، تم من خلال إطلاق الكثير من المشروعات القومية التي تحولت من حلم إلى واقع، مؤكدا أن الرئيس السيسي قدم لمصر الكثير من تطوير شامل في كافة المجالات، بدءا من تطوير البنية التحتية التي أهملت وتآكلت، حتى أضخم المشروعات العملاقة.

وأوضح المواطن المصري، أن الرئيس السيسي هو الأقدر على إدارة الأمور لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، فهو يعلم ملفات مصر جيدا، ويدرك من اين بدأنا والى اين نصل.

وأشاد بأن المواطن المصري هو المستفيد الأول من كل تلك الإنجازات بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فكل ما يتم إنجازه يعود أولا لمصلحة الوطن والمواطنين.

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مواطن: أدعم الرئيس السيسي لفترة جديدة لاستكمال الإنجازات (فيديو)

للرئيس عبدالفتاح السيسي المشروعات القومية الرئيس السيسي الجمهورية الجديدة الإسكندرية

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