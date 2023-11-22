الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: أدعم الرئيس السيسي لفترة جديدة لاستكمال الإنجازات (فيديو)

مازن مواطن مصري
مازن مواطن مصري

تقف مصر على أعتاب مرحلة جديدة مع قرب انطلاق الانتخابات الرئاسية واختيار المصريين لرئيسهم لفترة جديدة وطموحات وآمال كبيرة، ورصدت "الدستور" آراء المواطنين  في الشارع المصري ومعرفة ما يريدونه.

مواطن: أطالب الرئيس القادم أن يسير على نهج السيسي (فيديو)

مواطن: الرئيس السيسي الأجدر لإدارة المرحلة المقبلة ونثق في وعوده المستقبلية (فيديو)

 

وقال "مازن" أحد المواطنين، إنه يطلب من الرئيس القادم أن يعطي فرصة للشباب حتى تشارك في قرارات البلد والأخذ برأيهم في جميع المجالات.

وذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أتاح تلك الفرصة للشباب، لكنها كانت محدودة وتقتصرعلى بعض الأمور فقط .

وأضاف أنه يتمنى استكمال ما بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسي من مشاريع تنموية ضخمة استفاد منها جميع المواطنين في ربوع مصر.

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1bALCmJg-zvHzOaawqRjnFKRIiD60hkF8vIitLS6ZqLNrWZRU3cxa8-VQ&v=mnJSCShVV-k&feature=youtu.be

 

الانتخابات الرئاسية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وكانت أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كل من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسى رمز النجمة رقم 1 في استمارة الانتخابات، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران رمز الشمس قم 2، وعبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة" رقم 3، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم" رقم 4.

مصر الانتخابات الرئاسية المصريين الشارع المصري الرئيس الجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي

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