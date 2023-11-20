مواطنة: التحديات كبيرة جدًا وأتمنى التوفيق للرئيس القادم (فيديو)

تقف مصر على أعتاب مرحلة جديدة خلال مطلع العام الجديد 2024، مع انطلاق الانتخابات الرئاسية واختيار المصريين لرئيسهم لفترة جديدة وطموحات وآمال كبيرة.

ورصدت "الدستور" آراء المواطنين حول هذا الصدد في الشارع المصري ومعرفة ما يريده المواطنون من الرئيس الجديد.

قالت سحر محمد، إنها تتمنى التوفيق للرئيس القادم بسبب صعوبة الحال والأزمات الأقتصاية العالمية، كما أن الحروب تؤثر بشكل كبير على مصر في زيادة الأسعار وغيرها من الأزمات.

أضافت أن الرئيس القادم سيكون على عاتقه مسؤولية كبيرة جدًا، لذلك نسأل الله التوفيق له ولمصر وللشعب المصري بأكمله، مؤكدة أن الرئيس القادم سيكون خلفه جميع المصريين لمواجهة أي تحديات".

الانتخابات الرئاسية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.