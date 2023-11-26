الشوط الأول | مودرن فيوتشر يتعادل مع سوبر سبورت الجنوب إفريقي بدون أهداف

حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة الشوط الأول من مباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي المقامة باستاد السلام في الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية .

الشوط الأول كان متكافئا بين الفريقين وشهد فرصتين لكل فريق وبدأ لاعبو مودرن فيوتشر الشوط الأول بهدوء مبالغ فيه وتسببت التمريرات الخاطئة لباسم علي والرباعي الهجومي في هجمات مرتدة لسوبر سبورت يونايتد ومن إحداها سدد كينان بيزودنجهوت كرة من خارج منطقة الجزاء أمسكها محمود جنش على فترتين .

التسديدة جعلت لاعبي مودرن فيوتشر يشعرون بالخطر وقاد ناصر ماهر هجمة منظمة في الدقيقة الثامنة ومرر الكرة لعبد الكبير الوادي الذي انطلق في الجانب الأيسر ولعب هات وخد مع أحمد عاطف وانفرد الوادي بالحارس ريكاردو جوس وسدد الكرة في الزاوية اليسرى ولسوء حظه ارتدت من القائم .

عاد الهدوء للاعبي مودرن فيوتشر مرة أخرى ومن خطأ لسياندا زولو مدافع سوبر سبورت يونايتد وصلت الكرة إلى أحمد عاطف داخل منطقة الجزاء لكنه تسرع وسددها بين يدى الحارس .

شهدت الدقيقة 25 فرصة خطيرة للفريق الجنوب إفريقي عندما مرر كيجان جوهانس كرة عرضية من القائم الأيمن سددها إيتوسا إيجهودارو برأسه وأبعدها محمود جنش إلى ركنية .وسدد عبد الكبير الوادي كرة من خارج منطقة الجزاء بين يدي الحارس .

ولاحت فرصة أخرى لفريق سوبر سبورت يونايتد في الدقيقة 36 عندما أخطأ علي الفيل وغنام محمد في إبعاد كرة عالية داخل منطقة الجزاء وتهيأت أمام كينان بيزودنجهوت الذي سددها ضعيفة بجوار القائم الأيمن .

تحرك البرتغالي فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر خارج الخطوط بعصبية شديدة لعدم رضاه عن أداء لاعبيه احتسب الحكم البوركيني جيان أوتارا دقيقتين وقت بدل ضائع لم تشهدا جديدا لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف .