كاتبة صحفية: الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بأصحاب المعاشات بفضل توجيهات الرئيس السيسى

أكدت الكاتبة الصحفية همت سلامة أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بأصحاب المعاشات بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى والقيادة السياسية، على الرغم من التحديات الاقتصادية التى تمر بها مصر.

ولفتت سلامة، خلال لقائها عبر قناة dmc، اليوم الأحد، إلى أن الرئيس السيسي أعلن بشكل صريح أنه سيتم فك التشابك فى أموال المعاشات، والتى بها تشابك بين جهتين "التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن الاجتماعى"، وبناءً على ذلك أعلنت وزارة المالية عن دعم المعاشات بقيمة 202 مليار جنيه.

إقرار 4 زيادات رئيسية منذ أبريل 2022

وتابعت: "تم إقرار 4 زيادات رئيسية منذ أبريل 2022 لأصحاب المعاشات، منهم زيادة استثنائية تم الإعلان عنها سبتمبر الماضى، وتم صرفها بأثر رجعي".

وأضافت الكاتبة الصحفية أن ما يحدث بملف المعاشات له أهمية كبيرة جدًا لمواجهة ظروف غلاء الأسعار والتضخم، مشيرة إلى حرص وزارة المالية على سداد النسبة التى يجب دفعها لأصحاب المعاشات فى وقتها.