نبيو.. موعد معرض الذهب في مصر 2023

زاد البحث عن معرض الذهب في مصر نبيو في دورته الثالثة والذي يقام برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور على مصلحي وزير التموين بأرض المعارض بالتجمع الخامس والذي يعد أحد أهم محفزات رواج المعدن النفيس عقب الركود في حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة المصريةعقب ارتفاع الأسعار بسبب الدولار في السوق الموازي.

موعد معرض الذهب في مصر نبيو 2023

يتفتتح معرض الذهب في مصر نبيو في نسخته الثالثة اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 ويستمر لمدة 3 أيام حيث ينتهي يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر والذي يسعى إلى الإتزان في أسعار المصنعية والذي يقام بأرض المعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

وأصبح المعرض من أهم معارض المشغولات الذهبية بين المعارض الدولية المتخصصة وذلك لعرض منتجات بها طابع تراثي وتاريخي متميز بأعلى جودة وذلك بهدف إعادة جودة الصناعة المصرية إلى الصفوف الأولى في تصنيع المشغولات الذهبية بين كبار المصنعين وتسعى كافة الشركات المصرية المتخصصة في صناعة الذهب إلى عرض أطقم ذات جودة عالية وتصميمات مميزة.

عدد الشركات المشاركة في معرض نبيو للذهب 2023

يشارك في معرض نبيو للمشغولات الذهبية الذي يقام في مصر نحو 200 عارض من كبرى شركات الذهب المحلية والعربية والأجنبية حيث يقام على مساحة 7500 متر مربع بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية في أرض المعارض وذلك في إطار الاهتمام بصناعة المجوهرات والحلي لتعزيز الصادرات المصرية.

يذكر أن الدور الثانية من المعرض شارك فيها نحو 110 شركة محلية ودولية من كبار شركات تصنيع الحلي والمجوهرات منها نحو 75 شركة محلية من كبار منتجي المجوهرات إلى جانب نحو 35 شركة دولية من الدول العربية والأجنبية منها شركات إيطالية وشركات هندية وشركات تركية.

مشغولات معرض نيبو للذهب 2023

تعرض شركات صناعة المجوهرات والحلي مجموعة مميزة من القطع خلال معرض نيبو للذهب منها مشغولات ذهبية ونظارات ذكية مطعمة بالذهب وبديل لسماعات الإيربودس تعمل عن طريق الموبيل وذلك بالاضافة إلى سبائك عيار 24 وجنيهات ذهبية مغلفة بكافة الأشكال والأحجام بأسعار مصمعية تنافسية وعروض خاصة للكاش باك.

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