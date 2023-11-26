افتتاح معرض نبيو للذهب فى دورته الثالثة

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ونيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة المصوغات، وممثلو غرفة الذهب في الغرف التجارية ووزارة التموين، معرض نبيو للذهب في دورته الثالثة، والذي يقام في تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على مدار يومين بأرض مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، إضافة إلى أكثر من 200 عارض من كبرى شركات الذهب المحلية والعربية والأجنبية.

وأكد الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بصناعة المجوهرات المصرية، وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الشعبة لانضباط أسعار الذهب بالأسواق المحلية كما تقرر كافة التسهيلات اللازمة لتنمية صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية.

طرح كميات من مضبوطات مصلحة الجمارك من الذهب والفضة

وأضاف أن الدورة الحالية من المعرض "نبيو" ستتم تحت رعاية حكومية واسعة ورعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية ومصلحة الدمغة والموازين والاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية.

ووجه الوزير بطرح كميات من مضبوطات مصلحة الجمارك من الذهب والفضة والمعادن النفيسة والمشغولات على منصة البورصة المصرية للسلع بصورة مزادات علنية، وذلك لإعادة ضبط الأسعار بالسوق المحلية لتتواكب مع الأسعار العالمية.

وأوضح المصيلحى، أنه تم إجراء أولى المزايدات على الذهب منتصف نوفمبر الجاري، والتى تضمنت 66 لوط سبائك ذهبية، بإجمالي وزن 144 كجم، إضافه إلى عدد 41 لوط سبائك فضة، بإجمالى وزن 102 كجم.