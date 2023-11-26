الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

افتتاح معرض نبيو للذهب فى دورته الثالثة

الذهب
الذهب

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ونيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة المصوغات، وممثلو غرفة الذهب في الغرف التجارية ووزارة التموين، معرض نبيو للذهب في دورته الثالثة، والذي يقام في تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على مدار يومين بأرض مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، إضافة إلى أكثر من 200 عارض من كبرى شركات الذهب المحلية والعربية والأجنبية.

وأكد الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بصناعة المجوهرات المصرية، وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الشعبة لانضباط أسعار الذهب بالأسواق المحلية كما تقرر كافة التسهيلات اللازمة لتنمية صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية.

"التموين" تنتهى من صرف المقررات التموينية للبقالين عن شهر نوفمبر

 

txt

حبس المتهم بنشر صور فتاة لابتزازها في المعصرة

طرح كميات من مضبوطات مصلحة الجمارك من الذهب والفضة 

وأضاف أن الدورة الحالية من المعرض "نبيو" ستتم تحت رعاية حكومية واسعة ورعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية ومصلحة الدمغة والموازين والاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية.

ووجه الوزير بطرح كميات من مضبوطات مصلحة الجمارك من الذهب والفضة والمعادن النفيسة والمشغولات على منصة البورصة المصرية للسلع بصورة مزادات علنية، وذلك لإعادة ضبط الأسعار بالسوق المحلية لتتواكب مع الأسعار العالمية.

وأوضح المصيلحى، أنه تم إجراء أولى المزايدات على الذهب منتصف نوفمبر الجاري، والتى تضمنت 66 لوط سبائك ذهبية، بإجمالي وزن 144 كجم، إضافه إلى عدد 41 لوط سبائك فضة، بإجمالى وزن 102 كجم.

الذهب على المصيلحى وزير التموين وزير التموين معرض الذهب غرفه الذهب

مواد متعلقة

بعد استقبال 170 الف طن خام مستورد وزير التموين: مصر لا تعاني أزمات في إنتاج السكر والأسعار تتراجع في غضون أسبوع

الأكثر قراءة

فضيحة نتنياهو.. مفاجأة كبرى وراء موافقة إسرائيل على صفقة الهدنة وتبادل المحتجزين

بدء محاكمة المتهم بسرقة المواطنين بتغيير العملات الأجنبية بعابدين

50 مليون جنيه.. إحالة مالك صيدليات شهير فى كسب غير مشروع للجنايات

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الأحد 26-11-2023 فى مصر

آخر تطورات زيادة المعاشات 2023 وموعد صرف معاشات ديسمبر

حبس المتهم بنشر صور فتاة لابتزازها فى المعصرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محافظة جنين: الاحتلال يكبد اقتصادنا خسائر بملايين الشواكل

استشهاد طفل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية

شهيد خامس و5 إصابات فى قصف طائرة مُسيرة للاحتلال منزلًا فى مخيم جنين