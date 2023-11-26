حبس المتهم بنشر صور فتاة لابتزازها فى المعصرة

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، بحبس المتهم بتهديد سيدة بإفشاء أمور حياتها الشخصية بغير رضاها، عبر نشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالمعصرة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على المتهم بتهديد سيدة بإفشاء أمور حياتها الشخصية بغير رضاها، عبر نشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، نظير إرسال له مزيد من الصور الشخصية لها ولأقاربها، لابتزازهم بها من خلال حساب خاص بهدف ارتكاب جرائمه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.