السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين فى المعصرة

حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين فى المعصرة

أصيب شخصان بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى ونقل أعلى محور كورنيش النيل فى منطقة المعصرة ، بمحافظة القاهرة.

كان تلقى بلاغا بوقوع حادث مرورى فى المعصرة، انتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق واصطدامه بأخرى ونتج عنه الإصابات ونقلوا جميعا إلى المستشفى وتم رفع حطام الحادث بالكامل وتسيير حركة السيارات.
 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

جروح متفرقة بالجسم سيارة ملاكي حادث تصادم محافظة القاهرة منطقة المعصرة محور كورنيش النيل

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