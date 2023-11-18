حبس أب متهم بهتك عرض ابنته القاصر فى المعصرة 4 أيام

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم، بحبس أب، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بهتك عرض ابنته القاصر التي لا يتجاوز عمرها الخمسة عشر عامًا مستغلًا غياب والدتها.

وقررت النيابة عرض الطفلة على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان حقيقة التعدي عليها من عدمه وإعداد تقرير حول الواقعة.

كما أمرت النيابة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة هتك عرض ابنته واستدعاء المجني عليها لسماع أقوالها ووالدتها.

تلقت غرفة نجدة الطفل، إخطارًا من سيدة تفيد بتعدي زوجها جنسيًا على ابنتها القاصر، فتم إبلاغ قسم شرطة المعصرة، الذي حرر محضرا بالواقعة، وتم إلقاء القبض على المتهم، والعرض على النيابة، التي قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة.