الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الطفولة والامومة" تنظم فاعلية تحت شعار "حلمنا حقنا... صوت الطفل"

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة فاعلية خاصة تحت شعار "حلمنا حقنا... صوت الطفل"، بالتزامن مع يوم  الطفل العالمي والذى يوافق 20 نوفمبر من كل عام، وذلك بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنظمة يونيسف مصر، بمسرح الجلاء، بالقاهرة.

جاء ذلك بمشاركة وحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة. والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع  الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، و400 طفل من مختلف محافظات الجمهورية وعددًا من أطفال فلسطين السودان وسوريا.

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واستهلت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بتوجيه أسمى معاني الشكر والتقدير إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باسم كل أب وأم وطفل وطفلة وذلك لاهتمامه الخاص بقضايا الطفولة ودعم فخامته للجهود الوطنية لإعلاء وإنفاذ حقوق الأطفال.

وتقدمت أيضًا بالشكر والعرفان للسيدة انتصار السيسي على رعايتها الكريمة للمبادرة الوطنية "دوِّي" لتمكين الفتيات ودعم مشاركتهن في مجتمع يقبل ويتيح ذلك.

ظروف استثنائية

كما توجهت بالشكر والتقدير لكافة الحضور الكريم، في فاعلية (حلمنا حقنا) والتي تعلي صوت الطفل في ظروف استثنائية تمر بها منطقتنا وتهدد أرواح وحقوق الملايين من الأطفال في فلسطين والسودان.

وأضافت "عثمان" أن مصر تتبع  منهجية متكاملة وشاملة لحماية كافة الأطفال من كل أنواع الاستغلال من منظور  حقوقي ينص عليه الدستور المصري، والتشريعات الوطنية والدولية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك من خلال تطوير الإطار التشريعي ورسم السياسات المتكاملة، ورفع قدرات الكوادر العاملة في مجال إنفاذ حقوق الطفل، والمتعاملين مع الأطفال،  وأيضا تنظيم حوارات مجتمعية، وحملات للتوعية بحقوق الطفل من خلال تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، والجهات الأممية، وشركاء التنمية، ووسائل الإعلام وكافة الجهات المعنية وبمشاركة الأطفال أنفسهم.

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وأعربت "عثمان" عن سعادتها البالغة لمشاركة أطفال ممثلين عن جميع المحافظات المصرية وأطفال مبادرات تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين؛ وأطفال مجلس القبائل والعائلات المصرية من شمال سيناء والإسماعيلية، وأطفال المدارس الحكومية المصرية من صعيد ودلتا مصر  وأطفال "كورال السلام"  للموسيقى “وينات وبس” والأمل للصم والبكم جنبًا إلى جنب مع أطفال من فلسطين والسودان وسوريا.

وفي ختام كلمتها وجهت "عثمان"  الشكر للسادة الوزراء، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،  والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والسيد جيرمي هوبكنز ممثل منظمة يونيسيف مصر، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لدعمهم لقضايا الأطفال وحرصهم على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، ومشاركتهم معنا وخصت بالشكر الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية لدعمهم فى تنفيذ فاعلية اليوم.

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الطفولة والأمومة الشباب التضامن الثقافة قضايا الطفولة إنفاذ حقوق الأطفال

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