الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 6 يتاجرون في العملة بالغردقة

ضبط متهمين
ضبط متهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

وقام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بحملات أسفرت جهودها فى مديرية أمن البحر الأحمر عن ضبط (3 أشخاص) بدائرة قسم شرطة أول الغردقة.. وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "أجنبية - محلية").

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الأمن العام يضبط 3 متهمين بالإتجار في النقد الأجنبي بالشرقية

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طلب شراء عملات أجنبية.. 3 مجرمين وراء تنفيذ فخ نصب لطالب في المقطم

وفى مديرية أمن الفيوم تم ضبط (مالك محل مصوغات) بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية"). 

وفى مديرية أمن المنوفية تم ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة شبين الكوم.. وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية").

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الغردقة العملة وزارة الداخلية الداخلية النقد الأجنبي

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