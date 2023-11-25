السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيقات تكشف انضمام عناصر أجنبية لعصابة الإتجار فى النقد الأجنبى بعين شمس

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، مع 4 أشخاص، اثنين منهم يحملان جنسية دولة أجنبية، عن أن الشخصين المصريين أحدهما موظف في شركة دعاية وإعلان والثانى محاسب، وتاجرا فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، بعدما كونا مع "الاثنين الأجنبيين" عصابة لهذا الغرض لتحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من منطقة عين شمس مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الآثم.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استهدفوا راغبي تغيير العملات الأجنبية بسعر أعلى من الذى حدده البنك المركزى، واستبدلوها بالعملات المحلية، ثم أخفوا العملات الأجنبية من السوق المحلية لفترة، قبل إعادة تدويرها وبيعها للتجار الذين يحتاجونها فى معاملتهم بسعر أعلى من السعر الذى اشتروها به.، وبمواجهتهم أمام النيابة العامة اعترفوا بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية.

دولة اجنبية شركة دعاية وإعلان النقد الأجنب السوق المصرفي عصابة عين شمس

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