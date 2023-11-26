الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصحة العالمية: مصر تحرص على حقوق الإنسان في الحصول على "الرعاية"

الدكتورة نعيمة القصير
الدكتورة نعيمة القصير

أكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن مصر من الدول الرائدة والكبيرة في التغطية الصحية الشاملة، وثاني أكبر دولة في إقليم شرق المتوسط وأكبر دولة عربية، وبها أكثر من 105 ملايين نسمة بجانب اللاجئين المهاجرين.

وقالت القصير، خلال كلمتها بالملتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الأحد، إن مصر بينت كيفية التنفيذ المدروس والممنهج بناءً على الأدلة والاستشهاد بالبيانات وبتعزيز الشراكات مع جميع الجهات، مثل منظمة الصحة العالمية والدول الأخرى ما بين دول إقليمية وعالمية.

مبروك لمصر نجاحاتها بالمنظومة الصحية

ولفتت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر إلى أن مصر تحرص على حقوق الإنسان في الحصول على الرعاية الصحية الآمنة، مشيدة بالتجربة المصرية في الرعاية الصحية والتغطية الصحية الشاملة، حيث حصلت الهيئة العامة للرعاية الصحية على عدة جوائز دولية. 

وتابعت: "مبروك لمصر نجاحاتها، فهي تعمل على تحسين المنظومة، ونشكر الجميع على الترابط بين كل عناصر الخدمة الصحية".

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