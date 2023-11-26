أخبار الظهيرة| موعد معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024.. والاحتلال يتعهد بالقضاء على حماس بعد الهدنة

تعددت أخبار الظهيرة، اليوم الأحد، ما بين أخبار فن وأخبار رياضة وأخرى اجتماعية، فى هذا السياق نرصد أبرز أخبار هذا الصباح.

في دورته الـ55| ميعاد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

يستحوذ معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 على اهتمام الكثيرين الذين ينتظرون هذا الحدث الضخم كل عام بفارغ الصبر، للتنقل والبحث عن مختلف الكتب الدولية والعربية في المكتبات العارضة والمشاركة في المعرض ومختلف الأنشطة الثقافية الأخرى.

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وزارة التموين: أسعار الذهب بالسوق المحلية أصبحت تقترب من السعر العالمى

أكد ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن أسعار الذهب في السوق المحلية أصبحت تقترب من السعر العالمى، خاصة في ظل وجود حالة من التوازن في العرض والطلب على اقتناء المشغولات الذهبية أو سبائك الذهب والجنيهات، الأمر الذى ساهم بشكل كبير في عدم المغالاة في أسعار المعدن الثمين، كما كان يحدث من قبل.

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رئيس أركان جيش الاحتلال يتعهد بالقضاء على حماس بعد الهدنة

قال رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي، إن الجيش سيعود إلى قتال حركة حماس بتصميم بمجرد انتهاء وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف هاليفي، في رسالة إلى قوات الاحتلال، اليوم: "لقد هيأنا الظروف لإطار إطلاق سراح المجموعة الأولى من الأطفال والأمهات المحتجزين خلال فترة التوقف هذه.. عندما يتم الانتهاء من الهدنة، سنعود إلى عملياتنا بتصميم من أجل مواصلة إطلاق سراح المحتجزين والتفكيك الكامل لحركة حماس".

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رامي الطمباري وزوجته رباب طارق في ضيافة "الستات مايعرفوش يكدبوا".. الليلة

يستضيف برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناة "CBC"، اليوم الأحد، المحامية مها أبوبكر، للتحدث حول القوانين التي نصفت المرأة وساهمت في رجوع حقوقها، خاصة في مواقف العنف سواء اللفظي أو الجسدي، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

كما يستضيف البرنامج لأول مرة بعد نجاح مسلسل "صوت وصورة" الفنان الشاب رامي الطمباري، وزوجته الفنانة الشابة رباب طارق في حديث عن أبرز كواليس المسلسل.

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