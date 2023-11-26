رئيس أركان جيش الاحتلال يتعهد بالقضاء على حماس بعد الهدنة

قال رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، إن الجيش سيعود إلى قتال حركة حماس بتصميم بمجرد انتهاء وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف هاليفي، في رسالة إلى قوات الاحتلال اليوم: "لقد هيأنا الظروف لإطار إطلاق سراح المجموعة الأولى من الأطفال والأمهات المحتجزين خلال فترة التوقف هذه.. عندما يتم الانتهاء من الهدنة، سنعود إلى عملياتنا بتصميم من أجل مواصلة إطلاق سراح المحتجزين والتفكيك الكامل لحركة حماس".

وتابع: "التقيت بالعديد منكم بعد ساعات طويلة من القتال فوق وتحت الأرض، في مواجهة تحديات معقدة، في كل مواجهة تنعكس في أعينكم حجم اللحظة والروح القتالية والتصميم على تحقيق جميع أهداف الحرب"، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال ستواصل الحرب حتى إعادة جميع المحتجزين.

تفاصيل الدفعة الثالثة من تبادل الأسرى والمحتجزين

وقالت قطر إن حركة حماس ستطلق سراح 13 طفلًا وامرأة آخرين في وقت لاحق اليوم، بعد 51 يومًا من احتجازهم في قطاع غزة، وذلك ضمن الدفعة الثالثة من المحتجزين.

وكجزء من اتفاق منفصل، سيتم أيضًا إطلاق سراح سبعة مواطنين أجانب، بحسب ما ذكرته الدوحة، وفقًا لتقارير عبرية.

فيما ستطلق إسرائيل سراح 39 أسيرًا فلسطينيًا محتجزًا في سجون الاحتلال.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" لا يوجد إعلان رسمي إسرائيلي حول هذا الأمر، لكن موقع واي نت الإخباري وإذاعة الجيش يقولان إن المسئولين الإسرائيليين أكدوا أنهم يتوقعون إطلاق سراح 13 إسرائيليًا.

وتم إطلاق سراح 26 شخصًا حتى الآن كجزء من الاتفاق، الذي شهد أيضًا وقفًا للقتال، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وإطلاق سراح ثلاثة أسرى فلسطينيين مقابل إطلاق سراح كل محتجز لدى حماس.