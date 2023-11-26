الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الانتهاء من إزالة مبنى مركز شباب الفسطاط بمصر القديمة

الانتهاء من إزالة
الانتهاء من إزالة مركز شباب الفسطاط

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة أعمال إزالة تعارضات محور الحضارة، تحت إشراف المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، واللواء أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة.

واستكملت الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة وبحي مصر القديمة أعمال الإزالات لاستكمال المشروع المتكامل لتطوير كورنيش النيل وإزالة كل التعارضات الخاصة، للمضي قدمًا بمشروع امتداد محور الحضارة بكورنيش النيل طبقًا للتوجيهات الرئاسية، بهدف تحسين كل الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

الانتهاء من إزالة مركز شباب الفسطاط 

وانتهت الأجهزة التنفيذية من إزالة مركز شباب الفسطاط، وجار العمل على إزالة باقي التعارضات لاستكمال المشروع طبقًا للجدول الزمني المقرر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف القضاء على التكتلات المرورية، وخلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية بشكل يساعد على حركة المواطنين بمختلف أنحاء القاهرة.

وكان أعلنت محافظة القاهرة عن استكمال أعمال إزالة تعارضات امتداد محور الحضارة بكورنيش النيل، والانتهاء من إزالة مبنى حي دار السلام القديم.

وقالت المنطقة الجنوبية، في بيان لها، إن الأجهزة التنفيذية بالمنطقة وبحي مصر القديمة تواصل أعمال الإزالات لاستكمال المشروع المتكامل لتطوير كورنيش النيل وإزالة كل التعارضات الخاصة، للمضي قدمًا بمشروع امتداد محور الحضارة، طبقًا للتوجيهات الرئاسية المستمرة بهدف تحسين كل الخدمات المقدمة للمواطنين.

انتهاء إزالة حى دار السلام

وأعلنت المنطقة الجنوبية عن انتهاء الأجهزة التنفيذية من إزالة حي دار السلام القديم، وجار العمل على إزالة باقي التعارضات لاستكمال المشروع طبقًا للجدول الزمني المقرر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف القضاء على التكتلات المرورية، وخلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية بشكل يساعد على حركة المواطنين بمختلف أنحاء القاهرة.

وكانت قد أشرفت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على جهود الأجهزة التنفيذية لإزالة التعارضات والمضي قدمًا في زيادة نسب تنفيذ الأعمال، استكمالًا لأعمال الإزالات التي بدأتها المنطقة على مدار اليومين الماضيين.

واستكمالًا للجهود، تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم ميدانيًا أعمال الإزالات بشارع الفسطاط، ضمن تطوير طريق الكورنيش بحي مصر القديمة، وأحد تعارضات توسيع الطريق القادم من منطقة جامع عمرو وقصر الشمع المتجه إلى الكورنيش وتوسعة كوبري العاشر.

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محور الحضارة ازالة مركز شباب الفسطاط ازالة تعارضات محور الحضارة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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