الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات والغرامة 200 ألف لمتهم بالإتجار في المواد المخدرة

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 6 سنوات والغرامة مائتي ألف جنيه بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالتجمع الخامس.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبازيد  وأمانة سر محمد طه.

كشف أمر الإحالة، قيام المتهم "و. ص" بإحراز مخدر الهيروين بقصد الإتجار في الأحوال غير المصرح بها قانونا. 

وكشفت شهادة معاون مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، أنه حال مروره بالحي الرابع دائرة القسم ورفقته قوة من الشرطة السريين شاهد جمعا من الأهالي ممسكين بالمتهم وبتفتيشه وقائيا قبل اصطحابه واتخاذ الإجراءات القانونية فعثر معه على علبة سجائر وجد بداخلها 6 لفافات ورقية بها كمية لجوهر الهيروين المخدر وبمواجهته أقر بإحرازها. 

وثبت بتقرير المعمل الكيميائي أن المضبوطات هي لجوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 2.90 جم.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس السجن المشدد 6 سنوات المواد المخدرة الهيروين

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