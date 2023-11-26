الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إنشاء ثانى مركز على مستوى الجامعات لبحوث نظم وخدمات المكتبات بجامعة سوهاج

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن إنشاء مركز بحوث نظم وخدمات المكتبات والمعلومات بكلية الآداب، وهو المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية، ويعد أحد المراكز التخصصية التابعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب، ويهدف إلى تقديم الخدمات العلمية والاستشارية والتدريبية في مجال المكتبات وتقنيات المعلومات.

وأضاف "النعماني" أن المركز يهدف أيضًا إلى تقديم الخدمات البحثية لطلاب الدراسات العليا في علوم المكتبات والمعلومات، وبحوث تخص تطوير الجانب المهني والتطبيقي بالمكتبات، إلى جانب التخطيط الاستراتيجي لتطوير جميع أنواع المكتبات ومؤسسات المعلومات بصعيد مصر بشكل عام وبمحافظة سوهاج على وجه التحديد، حيث إنه يخدم المجتمع المحيط بالجامعة وصعيد مصر.

تطوير المكتبات 

وقال الدكتور محمد توفيق، عميد الكلية، إن المركز يهدف إلى التخطيط الاستراتيجي لتطوير المكتبات على الصعيد الدولي والإقليمي، كما يختص بالتنمية المهنية وعقد الندوات العلمية في تخصص المكتبات، وعلوم البيانات ولغات الحاسبات والنظم الآلية وإدارة المعرفة، إلى جانب تقديم الاستشارات المكتبية لجميع القطاعات ومؤسسات المعلومات داخل الجامعة وخارجها.

وأوضحت الدكتورة إيمان حماد، مدير المركز، أن مركز البحوث لنظم وخدمات المكتبات والمعلومات بالجامعة هو المركز الثاني على مستوى الجامعات بعد جامعة القاهرة، حيث سيقوم بتقديم ورعاية بحوث المكتبات ونظم المعلومات والنظم الببليوجرافية، بالإضافة إلى تقديم الدورات التدريبية في مجال النظم المكتبية وعلوم البيانات وتحليلها.

حسان النعماني سوهاج المكتبات المصرية بكلية الآداب مجال المكتبات وتقنيات المعلومات تطوير الجانب المهني

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