"الإكليريكية" بالمعادي تستضيف فعاليات اليوم الرياضي لطلبة كُلّيّات اللّاهوت

استضافت أمس، الكُلّيّة الإكليريكيّة للأقباط الكاثوليك، بالمعادي، برِئاسة الأب بيشوي رسمي، عميد الكُلّيّة، كُلّيّات ومعاهد اللّاهوت بمصر، وذلك ضمن أنشطة "رابطة كُلّيّات ومعاهد اللّاهوت في الشّرق الأوسط "A. T. I. M. E".

وجاء هذا الحدث الرياضيّ الهامّ تحت عنوان: "ليكونوا واحدًا"، مُنطلقين من صلاة يسوع الكهنوتيّة: "احْفَظْهُمْ فِي اسْمِكَ الَّذِينَ أَعْطَيْتَنِي، لِيَكُونُوا وَاحِدًا كَمَا نَحْنُ وَاحِدٌ" (يو 17: 11).

شارك في هذا اللقاء بالحضور كل من: نيافة الأنبا ميخائيل، عن كُلّيّات اللّاهوت بالأنبا رويس للأقباط الأرثوذكس، القس د. صموئيل رزفي، عميد كليّة اللاهوت الإنجيليّة. الأب د. اندراوس فهمي، عميد كُلّيّة اللّاهوت للأقباط الكاثوليك بالسكاكيني، القس د. شريف صلاح، عن كُلّيّة اللّاهوت الإنجيليّة، الأب ياكوبوس الأنبا بيشوي المشرف الروحيّ للقسم النهاريّ بالأنبا رويس، بالإضافة إلى أ. د. جرجس صالح، الأمين العام الشرفيّ لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والدكتور إسحق عجبان، والدكتور مايكل إدوار.

واُفتتح اليوم بالصلاة، حيث رحبَ الأب بيشوي رسمي بالسادة الحضور، مُعبرًا عن مدى سعادته بروح الوحدة، الّتي تُعاش بين الجميع، كما ألقى القس د. صموئيل رزفي كلمةً روحيّة، عبّر فيها عن مدى عُمق الروابط الأخويّة، الّتي تجمع كُلّيّات اللّاهوت بمصر.

وبعد ذلك، بدأت فعاليّات اليوم الرياضيّة كما كان اليوم حافلًا بالأنشطة، والألعاب المختلفة. وقد عمَّ اليوم جوٌّ من الفرح والأخوّة، والروح المسكونيّة.

واُختُتِمَ اليوم بالصلاةِ، وتسليم الهدايا التذكاريّة للطلبة ممثلي الكنائس، ولجميع المشاركين. أخيرًا قامَ الأب بيشوي رسمي، رئيس الكُلّيّة الإكليريكيّة، بتقديم الشكر، باسم رابطة كليّات اللاهوت بالشرق الأوسط A.T.I.M.E لكلِ رؤساء الكنائس، وممثلي كليّات اللاهوت.

وقدّم الأب بيشوي الشكر كذلك للإكليريكيّ ناجي شوقي، رئيس اتحاد طلبة كُلّيّات ومعاهد اللّاهوت بمصر، واللّجنة المُنظمة لهذا الحدث الكبير.