الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أول رد من الحوثيين على تهديد واشنطن بإعادة تصنيفهم كجماعة إرهابية

الحوثيين
الحوثيين

رد نائب وزير الخارجية لدى جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، حسين العزي، على "التهديد بإعادة تصنيفهم كجماعة إرهابية" من قبل الولايات المتحدة.

وكتب نائب وزير الخارجية والقيادي في حركة "أنصار الله" حسين العزي في حسابه على منصة "إكس": "التهديد بالتصنيف لا يقلقنا أبدًا؛ لأنه إذا حدث؛ سيفضح معايير أمريكا، وينسف مصداقيتها للأبد".

وأضاف العزي: "وأما في حال أدى للإضرار بمصالح شعبنا؛ فسنعتبره إعلان حرب، ووقتها ستكتشف أمريكا كارثية ذهابها للتصعيد مع- اليمن- مقبرة الإمبراطوريات، وبلد الاستنزاف الأول في التاريخ"

واختتم تغريدته: "معنيون فقط باحترام من يحترمنا".

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