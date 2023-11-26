أعراض تنفسية شائعة تشير إلى تأثير تلوث الهواء

وفقا لموقع health، يعتبر تلوث الهواء مصدر قلق متزايد في جميع أنحاء العالم، فمن الأهمية بمكان أن نكون يقظين بشأن تأثيره المحتمل على صحة الجهاز التنفسي، حيث يعد التعرف على علامات أعراض الجهاز التنفسي أمرًا ضروريًا لتحديد ومعالجة آثار تلوث الهواء على صحتنا.

ويرصد التقرير التالي أبرز علامات تاثر الصحة بالهواء الملوث:

السُّعال

يعتبر السعال أحد المؤشرات المبكرة لضيق التنفس بسبب تلوث الهواء، ويمكن أن تؤدي المهيجات والملوثات الموجودة في الهواء إلى زيادة إنتاج المخاط وتهيج الجهاز التنفسي، مما يؤدي إلى السعال الذي يستمر مع مرور الوقت.

ضيق التنفس

قد يعاني الأفراد الذين يتعرضون لمستويات عالية من تلوث الهواء من ضيق في التنفس، حتى أثناء الأنشطة الروتينية، وهو أمر مثير للقلق بشكل خاص لأنه يشير إلى أن الجهاز التنفسي يعمل بجهد أكبر لتلبية احتياجات الجسم من الأكسجين، ربما بسبب استنشاق الملوثات الضارة.

الصفير

يعد الصفير وصوت صفير عالي النبرة أثناء التنفس وضيق الصدر من الأعراض الشائعة المرتبطة بمشاكل الجهاز التنفسي المرتبطة بتلوث الهواء. تشير هذه العلامات إلى انقباض مجرى الهواء والتهابه، وهو ما يظهر غالبًا في حالات مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن .

التهابات الجهاز التنفسي

إن التعرض لتلوث الهواء يضعف قدرة الجهاز المناعي على الدفاع ضد التهابات الجهاز التنفسي، لذلك، إذا لاحظت زيادة في تكرار أو شدة التهابات الجهاز التنفسي، فقد يكون ذلك علامة على أن تلوث الهواء يضر بصحة الجهاز التنفسي.

الشعور بالارهاق

يمكن أن يؤدي التعرض المزمن لتلوث الهواء إلى تأثيرات جهازية، مما يسبب التعب والضعف، حيث يبذل الجسم طاقة إضافية للتعامل مع تأثير الملوثات، مما قد يؤدي إلى الشعور بالإرهاق.

تهيج الأنف

يمكن أن تسبب المهيجات الموجودة في الهواء احتقانًا وتهيجًا في الأنف، فإذا كنت تعاني بشكل متكرر من سيلان أو انسداد الأنف، إلى جانب تهيج الحلق، فقد يكون ذلك مؤشرًا على وجود ملوثات ضارة محمولة جوًا.